تحسينات للصوت في عالم “ميتافيرس” ليشبه الحقيقي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تعمل شركة “ميتا” بالتعاون مع مجموعة من الباحثين من جامعة تكساس الأمريكية،

على تحسين الجانب الصوتي من عالم ميتافيرس الافتراضي، وذلك حتى يكون شبيهاً بالعالم الحقيقي.

وكشفت كريستين غارومان، مديرة الأبحاث في قسم الذكاء الاصطناعي لدى ميتا،

عن أن هناك أموراً متعلقة بالواقع المعزز والواقع الافتراضي أكثر من مجرد الجانب المرئي.

وأضافت أن الصوت في عالم ميتافيرس يلعب دوراً مهماً جداً في صنع عالم يجعل الناس يشعرون بأنه حقيقي ومليء بالحياة.

كما أوضحت غارومان أن الصوت تشكله البيئة التي يكون فيها،

وهناك عوامل مختلفة تؤثر على طريقة عمل الصوت والتقنيات التي تجعل المستخدم يشعر بواقعية آتية منه.

فمثلاً عند التكلم في مكان ما، يكون للصوت الصادر مدى معين، أي أن المستخدم قد يشعر بأن الصوت آت من مصدر بعيد أو قريب.

ولكي يتحقق هذا، تخطط ميتا لاستخدام نظارات الواقع المعزز لتسجيل كل من الصوت والفيديو من موقع واحد.

وبعد ذلك يتم استخدام مجموعة من ثلاثة نماذج للذكاء الاصطناعي في ميتافيرس،

وتحويل التسجيل وتنظيفه لكي يعطي شعوراً بأنه يحدث أمام المستخدم عندما يعيد تشغيله في المنزل.

*الذكاء الاصطناعي

وسيأخذ الذكاء الاصطناعي في عالم ميتافيرس في الحسبان الغرفة التي يجلس فيها المستخدم من أجل التوافق مع البيئة.

ويبدو أن شركة ميتا تركز على نظارات الواقع المعزز، وتخطط لجعل نظارات الواقع الافتراضي تشمل تقليد المناظر والأصوات الموجودة في البيئة المحيطة.

– كيف تستطيع ميتا أن تسجل صوتاً على نظارات الواقع المعزز في عالم ميتافيرس وتجعله يعكس بيئة جديدة؟

والحل هنا يسمى “نموذج التوفيق المرئي الصوتي” وهو طريقة للذكاء الاصطناعي لتحويل الصوت كي يتوافق مع البيئة الجديدة.

وقدمت ميتا مثالاً على ذلك، حيث قامت أم بتسجيل مقطع لابنها وهو يرقص في مسرح، وقد فعلت ذلك باستخدام نظارة واقع معزز.

وأوضح أحد الباحثين أن هذه الأم يمكنها أن تأخذ ذلك التسجيل وتعيد تشغيله في المنزل.

حيث سيقوم الذكاء الاصطناعي بتحويل الصوت عن طريق إجراء مسح للبيئة الجديدة ومراعاة أي عوائق موجودة في الغرفة.

ومن ثم إصدار صوت المقطع كما لو أنه يحدث أمامها بنفس النظارة، وأكد الباحث أن الصوت سيأتي من النظارة.

ولتبسيط الأمر، تعمل التقنية على إزالة الأمور المشتتة للتركيز من المقطع.

* أمثلة على ذلك

تسجيل حفلة للعزف على الكمان في محطة للقطار، وعند أخذ التسجيل إلى المنزل،

وجعل الذكاء الاصطناعي ينظفه، لا يسمع المستخدم أي شيء سوى الموسيقى.

ويوجد نموذج ذكاء اصطناعي آخر، وهو الصوت المرئي،

الذي يستخدم مزيجاً من الإشارات الصوتية والمرئية لفصل الأصوات عن مصادر الضجيج الأخرى.

فمثلا عند تسجيل مقطع فيديو لشخصين يتجادلان، سيقوم الذكاء الاصطناعي هنا بعزل صوت واحد،

لكي تتمكن من فهمهما عند كتم صوت كل شيء آخر.

لذلك أوضحت ميتا أن الإشارات المرئية مهمة،

لأن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى رؤية من الذي يتحدث لكي يفهم فروقاً دقيقة معينة ويعرف من الذي يتحدث.