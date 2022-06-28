مندوب الولايات المتحدة يحث القادة الليبيين على التوافق نحو إجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أعرب نائب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز عن قلق بلاده البالغ من الوضع في ليبيا، مشيرا إلى أن مجموعة من الشخصيات المسلحة غير الشرعية قضت الأشهر الستة الأخيرة تعقد الصفقات لتحديد من سيكون في السلطة.

وأضاف ميلز خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة التي عقدها لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، اليوم الإثنين، أن القول بانتهاء ملتقى الحوار الليبي “ملهاة” ولا يكسر الجمود السياسي وواقعه يزيد من غياب اليقين.

ولفت ميلز إلى أن القادة الليبيين كثيرا ما يبررون ذلك من أجل تأخير الانتخابات لتمديد وقت بقائهم في السلطة.

وحث ميلز القادة الليبيين على التوافق والدفع نحو إجراء الانتخابات لأن هناك 3 ملايين في ليبيا ينتظرون السماح لهم بالتصويت من أجل اختيار ممثليهم في السلطة.

معلنا ترحيبه بالاجتماع المرتقب لرئيسي مجلسي النواب والدولة في جنيف غدا الثلاثاء برعاية الأمم المتحدة للتوافق على الإطار الدستوري للانتخابات.

ودعا ميلز مجلس الأمن إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة، قائلا: “الوقت قد آن لهذا المجلس حتى يمدد الولاية للبعثة الأممية لمدة عام كامل كي تكون فاعلة”.