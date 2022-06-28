مندوب بريطانيا: خارطة الطريق المقرة في جنيف لم تنتهي

أخبار ليبيا 24

أكد المندوب البريطاني في مجلس الأمن الدولي، جيمس كاريوكي، “إن خارطة الطريق التي أقرها منتدى الحوار السياسي الليبي في جنيف لم تنتهي”، داعيا كافة الأطراف إلى الالتزام بها وتجنب المسارات الموازية التي لن تكون في مصلحة الشعب الليبي.

وقال كاريوكي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا التي عقدت في نيويورك مساء اليوم الإثنين، إن “الأمم المتحدة كانت واضحة بقولها إن خارطة طريق جنيف لم تنته وندعو كل الأطراف إلى الالتزام بالعمل بها”.

ورحب كاريوكي بجهود الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين مبعوث خاص إلى ليبيا، وكذلك بالتقدم المحرز في اجتماعات المسار الدستوري التي استضافتها القاهرة.

وأيضا رحب المندوب البريطاني بالاجتماع المرتقب غدا الثلاثاء لرئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في جنيف.

في حين نبه كاريوكي في كلمته الأطراف الليبية الفاعلة في الأزمة إلى أن المسارات الموازية ليست في مصلحة الشعب الليبي، داعيا إياها إلى تعزيز الاستقرار في ليبيا عبر الذهاب إلى الانتخابات.

وطالب كاريوكي بضرورة العمل على ضمان انسحاب كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، مؤيدا كذلك عمل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” لتطبيق وقف إطلاق النار المتفق عليه في أكتوبر 2022.