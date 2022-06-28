20 لاعباً في قائمة المنتخب الليبي للكرة الطائرة تحت 21 عاما

طرابلس 28 يونيو 2022 (وال) _ استدعت لجنة المنتخبات في الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، 20 لاعباً من مختلف الأندية الليبية، وذلك للدخول في معسكر تدريبي للمنتخب الوطني تحت 21 عاما.

هذا وسيتم اختيار 16 لاعباً كمرحلة أولى، كما سيتم تحديد مكان وزمان المعسكر للمنتخب في وقت لاحق.

وقد اسندت مهمة تدريب المنتخب إلى المدرب التونسي (عامر النصراوي)، الذي كانت له تجربة في التدريب مع عدة فرق ليبية وبمساعدة كلا من المدرب (رمزي بوشعالة) أولا والمدرب (يوسف بركة) ثانياً. (وال _ طرابلس) م ب

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