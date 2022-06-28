صنع الله يحيط اللافي بنظام عمل المؤسسة والمشاكل التي تواجهها

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بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي أمس الإثنين مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بحضور عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد نظام عمل المؤسسة والمشاكل التي تواجهها.

وقدم صنع الله إحاطةً للافي تناول فيها عدداً من الملفات الخاصة بسير عمل المؤسسات والشركات النفطية.

فضلا عن إطلاعه على سير إنتاج النفط والغاز بالحقول والموانئ النفطية.

وأكد اللافي خلال الاجتماع، على أهمية حلحلة الإشكاليات التي تعيق عمل المؤسسة.

وذلك لما تمثله من أهمية كبيرة، كون النفط المورد الأساسي للاقتصاد الوطني.

مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود لضمان النهوض بهذا القطاع المهم.‏

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت امس الإثنين أنه مع استمرار الإغلاقات فإنها تدرس إعلان حالة القوة القاهرة في منطقة خليج سرت.

وقال رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله :”ندرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال 72 الساعة القادمة”.

مشيرا أن الإعلان سيتم مالم يتم استئناف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت.

في حين دعا صنع الله جميع الأطراف إلى الحكمة وتغليب مصلحة البلاد والسماح بتدفق النفط.

منوها إلى عدم الانجرار وراء دعوات التصعيد وحثهم على التمسك بسيادة ليبيا.

وأضاف :”نحن أمام واقع يتكرر هناك إغلاقات في منطقة خليج سرت، وهناك من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس”.

في حين أكد أنه لن يقف مكتوف الأيدي بل سيتصدى لها وفق الأطر القانونية.

وأردف رئيس مجلس الإدارة :”الحكومة مسؤولة على سيادة مؤسساتها ويجب عدم التسامح مع أي فرد أو وزير أو كائِناً من كان أن يسيس قطاع النفط لاستخدامه كورقة في أي مفاوضات أو مساومات أو تسويات”.