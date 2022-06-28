سلة الأهلي طرابلس بطلة للدوري الليبي … والنصر وصيفا لها

طرابلس 28 يونيو 2022 (وال) _ توج فريق الأهلي طرابلس ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة للمرة الثانية تواليا’ والسابعة في تاريخه عقب تفوقه على الأهلي بنغازي في الوقت الإضافي بنتيجة (92-87) نقطة’ بعد اكتمال الوقت الأصلي بين الفريقان بنتيجة (80-80) نقطة.

هذه المقابلة التي توسطها ثلاثي تحكيمي تكون من الدولي ( هيثم الساروي ) حكما أولا’ و ( هاني مصطفي ) حكما ثانيا’ إصافة إلى ( عمور زاهد ) حكما ثالثا’ جاءت سريعة منذ البداية’ خاصة لاعبي الأهلي بنغازي الللذان تمكنا من إنهاء هذا الربع لصالحهم بنتيجة (21-17) نقطة.

الأهلي طرابلس شعر بخطورة الموقف’ حيث ظهرت شخصية البطل في ثاني الأرباع معتمدا كثيراً على الأمريكيان (جيمس جاستس ‘ ودواين جاكسون ) لينتهي الربع الثاني لصالحة بفارق ( 6 ) نقاط’ وبنتبجة (20-14) نقطة’ بينما كانت نتيجة الشوط الأول لمصلحة الأهلي طرابلس بنتيجة (37-35) نقطة.

الشوط الثاني كانت الإثارة فيه كبيرة فتعددت ألعاب الفريثان’ لاسيما أن الأهلي طرابلس ظل الأهلي طرابلس محافظا على تقدمه في’ لينتهي الربع الثالث لصالحة بنتيجة (26-20) نقطة.

الأهلي بنغازي نجح في استعادة توازنه وتقدم أكثر على صعيد النتيجة في الربع الأخير ‘ مستفيدا من خدمات ( سفيان الشويهدي ‘ أسماعيل الجهمي ) ليتمكن صاحب الأرض والجمهور الأهلي طرابلس من تعديل النتيجة في أخر الأنفاس بفضل سلة لاعبه (غيث عبد الرحمن ) لتكون النتيجة النهائية (80-80) فيما ذهبت نتيجة الربع الأخير فردية له بنتيجة (23-19) ليأجل الفريقان للعب وفت أضافي .

الوقت الإضافي جاء أكثر سرعة وسع صيحات غفيرة من لاعبي الأهلي طرابلس’ لينتفض الأهلي طرابلس مسجلا في الوقت الإضافي( 12) نقطة قابلتها ( 7 ) نقاط للأهلي بنغازي’ لتكون نتيجة المباراة النهائيه بالأضافي (92-87) نقطة.

الهلال يهزم المدينة

هذا وتمكنت في اليوم الختامي سلة الهلال من تخطي المدينة بفارق ( 13 ) نقطة’ وبواقع (85-72) نقطة ‘ وذلك لحساب أولى لقاءات اليوم الأخير من المرحلة الثانية من نهائيات ليبيا لكرة السلة ‘ في المباراة التي جرت بالقاعة الكبرى.

الربع الأول من اللقاء منذ بدايته السيطرة الكلية للهلال والذي بدوره تمكن من التقدم فيه على صعيد النتيجة بفارق (14) نقطة’ وبواقع (25-11) نقطة.

أفضلية الهلال في الربع الثاني قلة نوعا ما’ قابلتها صحوة للمدينة المتاخر في الربع الأول’ لينتزع المدينة فوز في الربع الثاني بفارق (11) نقطة ‘ وبواقع (25-14) نقطة’ لتكون نتيجة الشوط الأول هلالية بنتيجة (39-36) نقطة.

سلة الهلال لم تتأثر من فقدانها بنتيجة الربع الثاني’ بل واصلت المسير على منوال أول الأرباع’ لتتمكن من حسم أمور الربع الثالث لمصلحتها بنتيجة (24-12) نقطة.

في الربع الأخير زاد الحماس بين الفريقان’ فحاول المدينة من خلال هجماته تباعا’ تقليص الفارق ‘ لينجح المدينة حسم الربع الأخير لصالحة بنتيجة (24-22) نقطة’ ليكون مجموع نقاط الشوط الثاني (46-36) نقطة.

وصافة نصراوية

ففي اللقاء الثاني تمكنت سلة النصر من التفوق على المروج بفارق (14) نقطة” وذلك لحساب ثاني مباريات اليوم الختامي من المرحلة الثانية من سباعي التتويج لنهائيات ليبيا لكرة السلة’ محققة بذلك وصافة الدوري الليبي .

وتقدم المروج على النصر في الربع الأول بفارق نصف سلة وبنتيجة (17-16) نقطة’ بينما استعاد النصر توازنه في الربع الثاني متفوقا به بفارق سلة وحيدة وبنتيجة (19-17) نقطة’ لينتهي الشوط الأول نصراويا بنتيجة (35-34) نقطة.

هذا وأنتهى الربع الثالث أيضا لمصلحة النصر بفارق نصف سلة’ وبنتيجة (24-23) نقطة’ وعزز النصر تقدمه على صعيد نتيجة الربع الأخير بفارق (24-12) نقطة’ ويذلك تكون نتيجة الشوط الثاني بنتيجة (48-35) نقطة. (وال _ طرابلس)

تقرير: سيف امبيه

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