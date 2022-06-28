للرفع من مستوى الأداء..الحويج يبحث تطوير قطاع التأمين في ليبيا

أخبارليبيا24_متابعات

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع مدير عام الهيئة ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة وبحضور مدراء الإدارات والمكاتب بهيئة الإشراف على التأمين وأمين عام الاتحاد الليبي لشركات التأمين ومدير المكتب الموحد الليبي ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامون لشركات التأمين أمس الأثنين بمقر ديوان الوزارة بحث سير عمل هيئة الإشراف على التأمين والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه عملها وسُبل معالجتها وتصحيح الأوضاع القانونية والفنية والمالية لأداوات التأمين وذلك للرفع من مستوى الأداء وتطوير قطاع التأمين بليبيا.

واستعرض الاجتماع تقرير هيئة الإشراف على التأمين للجان الفحص المشكل بقرار من مدير عام الهيئة.

كما تم تقييم أوضاع شركات التأمين ومدى التزامهم بقانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.

كما شدد السيد الوزير على ضرورة أن تلتزم كافة أدوات التأمين بتصحيح أوضاعها وفقاً للملاحظات المذكورة بالتقرير.

فضلا عن ضرورة اتخاد الإجراءات المناسبة.

كما أعطى الحويج توجيهاته بإصدار دليل تطبيق معيار المحاسبة على قطاع التأمين الليبي.

وذلك لزيادة معايير المحاسبة والافصاح وكذلك بتشكيل فريق برئاسة هيئة الإشراف على التأمين.

ويضم الفريق أمين عام الاتحاد الليبي لشركات التأمين والاستعانة بالخبراء والأكاديميين من الجامعات والمعاهد والمراكز في مجال التأمين.

وذلك بغية إعادة النظر وتنظيم ومراجعة وتطوير اللوائح القانونية والتشريعات المتعلقة بنشاط التأمين.

فضلا عن طرح المقترحات التي من شأنها رفع مستوى الأداء وتطوير قطاع التأمين بما يخدم ويحقق التنوع الاقتصادي .