القطراني يتعهد بمتابعة الحكومة لملف الشباب المسجونين بإيطاليا حتى الإفراج عنهم

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني أمس الإثنين بمكتبه بمدينة بنغازي مع أهالي ووفد المسجونين الليبيين في ايطاليا ، بحضور رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري ، ووزير الإشغال العامة نصر شرح البال وكلوديا قازيني كبير المحللين في المجموعة الدولية للأزمات الخاصة بليبيا وعضو الدفاع عن الشباب الليبيين المسجونين في إيطاليا أوضاع السجناء الليبيين الخمسة في إيطاليا.

واستعرض الإجتماع ملف قضية الشباب الليبيين الخمسة المسجونين في ايطاليا منذ العام 2015م.

والذين صدر عليهم حكم بالسجن 30 عام من قبل القضاء الإيطالي.

مؤكدين أن السفارة الليبية في إيطاليا لديها العلم بهذه القضية لكنها لم تقم بأي خطوة نحو هؤلاء المسجونين.

وأشاروا إلى ضرورة تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية الايطالية الموقعة بين البلدين عام 2008.

فضلا عن الاستفادة من الاتفاقية خاصة فيما يتعلق ببند تبادل السجناء .

وقالت قازيني إن هناك طعون تم تقديمها للمحاكم الأوروبية ولكنها قوبلت بالرفض دون تقديم الأسباب.

وأشارت إلى أن القضاء الإيطالي يسمح باستئناف النظر في القضايا التي صدرت فيها إحكام في حالة توفر أدلة أو شهود جدد في هذه القضايا.

ورحب القطراني بوفد الأهالي والأسرة الرياضية في مستهل اللقاء وأكد على أن هذه القضية هي قضية رأي عام.

منوها أنه لابد من فتحها أمام القضاء من جديد وعلى ضرورة التواصل مع رئيس مجلس القضاء الليبي السيد مفتاح القوي بالخصوص.

متعهداً بمتابعة ملف القضية بشكل شخصي وأن الحكومة الليبية ستقوم بواجبها مع أبنائها حتى يتم الإفراج عنهم.

منوهاً أنه سيتواصل مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا حول هذا الملف .

وأكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري على ضرورة التواصل مع السلطة التشريعية في إيطاليا.

وذلك لتحديد موعد مع رئيس البرلمان الإيطالي لإستئناف النظر في القضية ، وللتوصل إلى حل يفضي بالإفراج عن الشباب المسجونين.