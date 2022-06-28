شعبان بوستة: أهم نقاط جنيف قانون الانتخابات وإصداره من البرلمان منفردا أم بالمشاركة مع مجلس الدولة

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قال المرافق لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في جنيف عضو المجلس الأعلى للدولة شعبان بوستة في تصريحات صحافية أمس الأثنين إن رئيسا مجلسي النواب والدولة وصلا مساء الأثنيت إلى جنيف ويقيمان في نفس الفندق.

وأوضح أن الأولوية ستكون لمناقشة المواد الخلافية، ولكن الباب سيبقى مفتوحا أيضا لمناقشة السلطة التنفيذية.

وأكد أنه ثمة تفاؤل بأن يجري التوافق خلال اليومين القادمين.

وأشار إلى أن أغلب النقاط الخلافية حسمت في اجتماعات القاهرة، وتبقى بعض النقاط.

وأوضح أن النقاط منها قانون الانتخابات وهل يصدره مجلس النواب منفردا أم بالمشاركة مع مجلس الدولة.

وفي سياق أخر جدد سفير التركي لدى ليبيا كنان يلماز الإثنين، دعم بلاده للمسار السياسي، للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأشار يلماز خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي إلى الدور الأساسي للمجلس الرئاسي في هذه المرحلة.

وأشاد السفير التركي بما تم إنجازه في إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.

واستمراره في العمل على الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي والاستقرار والسلام.

وأثنى اللافي بدور تركيا في دعم الحل السلمي للأزمة الليبية.

وأيضا دعم الحوار بين جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، عبر مساراتها المختلفة.

وأكد أنّ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قاعدة دستورية متفق عليها، هي الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا.

وأشار إلى إعلان المجلس الرئاسي، عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، من أجل إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الاستقرار وتحقيق السلام في البلاد.