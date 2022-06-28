الهادي الصغير: المشري يريد تغيير وزاري وترشح العسكريين حسم ولن يناقش

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قال عضو لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب الهادي الصغير في تصريحات صحافية أمس الأثنين إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اتفق مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري على فتح المشاورات بخصوص السلطة التنفيذية.

وأوضح أن رئيس مجلس الدولة وافق ولم يعترض على فتح النقاش بخصوص الحكومة.

وأكد أنه ستجري مناقشة وحسم ملف المناصب السيادية بين رئيسي المجلسين.

ونوه أن مجلس الدولة لم يتحفظ على حكومة باشاغا لكنه يريد تغييرا وزاريا فحسب.

وأشار أن مجلس النواب لن يتنازل عن حكومة الاستقرار برئاسة باشاغا، لكنه سيقبل بعض التغييرات الوزارية.

وأكد أن النقاط الخلافية العالقة تتلخص في المرحلة الانتقالية التي تسبق الانتخابات الخاصة بإصدار القوانين ومفوضية الانتخابات.

وأوضح أن شروط الترشح وترشح العسكريين قد جرى حسمها تماما، ولن تطرح في لقاء رئيسي المجلسين.

وعبر عن تفاؤله باللقاء ومخرجاته، متوقعا اتفاق الرئيسين ثم دعم الاتفاق من المجلسين.

ونوه أن مجلس النواب سيظل السلطة التشريعية حتى إجراء الانتخابات، ولا مجال لعودة ملتقى الحوار أو غيره للمشهد.

وقال المرافق لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في جنيف عضو المجلس الأعلى للدولة شعبان بوستة في تصريحات صحافية أمس الأثنين إن رئيسا مجلسي النواب والدولة وصلا مساء الأثنيت إلى جنيف ويقيمان في نفس الفندق.

وأوضح أن الأولوية ستكون لمناقشة المواد الخلافية، ولكن الباب سيبقى مفتوحا أيضا لمناقشة السلطة التنفيذية.

وأكد أنه ثمة تفاؤل بأن يجري التوافق خلال اليومين القادمين.

وأشار إلى أن أغلب النقاط الخلافية حسمت في اجتماعات القاهرة، وتبقى بعض النقاط.

وأوضح أن النقاط منها قانون الانتخابات وهل يصدره مجلس النواب منفردا أم بالمشاركة مع مجلس الدولة.