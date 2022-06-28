مركز الأرصاد: بحر قليل الاضطراب على ساحلي درنة وطبرق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء ألا يكون هناك تغيرًا في حالة الطقس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن البحر سيكون قليل الاضطراب على ساحلي درنة طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية على الساحل من الخمس إلى سرت، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء صافية.

– الرياح شمالية إلى شمالية غربية، وتكون متغيرة الاتجاه صباح الغد على ساحلي الزويتينة وبنغازي، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحلي درنة وطبرق.

– درجة الحرارة تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة وتكون متوسطة على ساحل رأس لانوف لاحتمال ظهور شبورة مائية الليلة وفي الصباح الباكر.