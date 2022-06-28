بنغازي .. تواصل دوري المؤسسات والقطاعات

بنغازي 28 يونيو 2022 (وال) _ وصل دوري القطاعات والمؤسسات لكرة القدم، إلى منافسات الدور الربع النهائي والمرحلة الحاسمة، بعد انتهاء دور المجموعات في أجواء حماسية بين الفرق المشاركة، تحت إشراف وتنظيم النقابة العامة للإداريين بنغازي.

هذا وقد تأهل للدور الربع النهائي ثمانية فرق من المجموعات الثلاث، فمن المجموعة الأولى تأهل الأمن الرياضي ومستشفى الجلاء، ومن المجموعة الثانية تأهلت فرق نقابة المحاميين ومركز السكري ومستشفى الصدرية، ومن المجموعة الثالثة مستشفى الهواري العام ونقابة المعلمين وجامعة بنغازي.

وستقام مباريات الدور الربع النهائي مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب نادي الفويهات (الإستقلال) سابقا، بين فريق الأمن الرياضي و مستشفى الصدرية، وبين مركز السكري و نقابة المعلمين. (وال _ بنغازي) م ب

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