موسكو: العدوان الغربي في 2011 دمر الدولة الليبية وأثار أزمة سياسية

أخبار ليبيا 24

قال النائب الأول للممثل الدائم الروسي في مجلس الأمن، دميتري بوليانسكي، “إن ليبيا لا يمكن لها أن تتعافى من تداعيات العدوان الغربي عام 2011 الذي دمر الدولة الليبية بالكامل وأثار أزمة سياسية مستمرة حتى يومنا هذا”، مشيرا إلى أن الوضع في الدولة الليبية وحولها يفقد الاستقرار.

وأضاف بوليانسكي، خلال جلسة لمجلس الأمن، الإثنين، لبحث الوضع في ليبيا، إن “خارطة الطريق هذه جرى استدعائها “كمرجعية لتحديد آفاق المزيد من التسوية السياسية بما في ذلك الانتقال النوعي من حيث توحيد الهيئات الإدارية والسلطة في الجماهيرية السابقة، ودعم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية” حسب وصفه.

وأشار إلى أن “بعض المهام الواردة في خارطة الطريق، بما في ذلك الانتهاء من العمل على دستور البلاد وعقد انتخابات على مستوى الدولة، لم يجر تحقيقها في الوقت المناسب؛ ومع ذلك تظل روح خارطة الطريق ومبادئها ذات صلة بمستقبل ليبيا، لا تعطي حقيقة انتهاء صلاحية الوثيقة أي سبب للتصرف بطريقة مشوشة أو متهورة أو غير تقليدية”.

وشدد بوليانسكي على ضرورة البناء على ما يقوم به رئيس الوزراء، فتحي باشاغا، المنتخب من مجلس النواب من خطوات، “إذ يجب توجيه هذا الحماس في المسار البناء الصحيح، فلا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لإنشاء هيئات حوكمة موحدة، وتوحيد آليات الدولة والمؤسسات المالية والاقتصادية، وإنشاء قوات مسلحة موحدة”.

وطالب بوليانسكي الليبيين بضرورة التغلب على عبء انعدام الثقة المتبادل الذي أثارته سنوات عديدة من الصراع.

إدانة أعمال العنف في طرابلس

وأدان بوليانسكي اندلاع أعمال العنف بين الجماعات المسلحة في طرابلس ومناطق أخرى من البلاد، التي أصبحت أكثر تكرارا في الآونة الأخيرة، فضلا عن إنشاء حواجز على الطريق الساحلي.

ودعا بوليانسكي إلى الامتناع عن الأعمال غير المدروسة التي يمكن أن تعمق الانقسام، مطالبا “أصحاب المصلحة الدوليين الذين يمكنهم التأثير على القوات الليبية دفعهم نحو التفاعل البناء مع بعضهم البعض من أجل إيجاد حلول وسط للمشاكل القائمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية، البديل الوحيد للتصعيد وللمواجهة المسلحة التي يجب تجنبها بالتأكيد”.

ورحب بوليانسكي بالتقدم على مسار التسوية السياسية التي اختتمت جولتها الثالثة في القاهرة، معربا عن أمله في أن يتوصل رئيسي مجلس النواب والدولة في جنيف بنهاية يونيو الجاري إلى حل للخلافات المتبقية فيما يخص مشروع الدستور.

تأييد انسحاب القوات الأجنبية المتزامن والتدريجي

وتابع: “من المطمئن أن نظام وقف إطلاق النار لا يزال قائما وأن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تواصل عملها، ولا تزال قضية إجلاء القوات الأجنبية من ليبيا ملحة. ونحن نؤيد انسحابًا متزامنًا ومتوازنًا ومنهجيًا وتدريجيًا لجميع الجماعات المسلحة غير الليبية والوحدات العسكرية وفقًا للاتفاقيات التي توصلت إليها اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف العام الماضي”، لافتا أن ذلك من شأنه أن يحول دون تدهور الوضع الأمني.

وأضاف: “يجب تعزيز الجهود الدولية على المسار الليبي أكثر من أي وقت مضى، ويجب ألا تكون ليبيا ساحة للمنافسة حيث يسعى الفاعلون لتحقيق أهدافهم الأنانية”.

وأردف بوليانسكي قائلا: “يجب أن نقول بأسف أن أولئك الذين دمروا ليبيا في عام 2011 لديهم خطط مختلفة.. إن وحدة مجلس الأمن في الملف الليبي ما هي إلا ستار من الدخان بالنسبة لهم، وإلا فإنه من الصعب للغاية شرح سبب تبني زملائنا الغربيين، وخاصة حملة القلم البريطانيين للملف الليبي، مثل هذا الموقف غير البناء تجاه مسودة بيان رئيس مجلس الأمن الذي اقترحته روسيا والذي ينقل موقفًا مشتركًا لأعضاء مجلس الأمن بشأن دعم الاستقرار والانتقال السياسي المرن في ليبيا”.

التسوية بدعم الأمم المتحدة يجب أن تراعي الواقع الليبي

وتابع: “نأسف لأنه في هذه المرحلة الحرجة استسلم زملاؤنا البريطانيون للغيرة بسبب حيازتهم على القلم ، مما جعلهم يخرجون بتعديلات غير مقبولة عن عمد ولم تسمح للمجلس بتبني البيان بالإضافة إلى ذلك، قام بعض أعضاء مجلس الأمن الغربيين مؤخرًا بتعميم بيان منفصل يعكس إلى حد كبير جوهر مسودتنا المقترحة.. الآن ليس لدينا أي شك في أن الخطاب الرنان من زملائنا الغربيين حول أهمية حديث المجلس بصوت واحد ليس سوى سخرية بحتة وتعبير صريح عن المعايير المزدوجة التي تعاني منها ليبيا منذ فترة طويلة”.

وأشار إلى أن التناقضات الداخلية المتبقية في ليبيا وأنانية الغربيين سبب في خروج الوضع في ليبيا عن نطاق السيطرة، مجددا التأكيد على أنه لا يوجد بديل لعملية التسوية التي تدعمها الأمم المتحدة مع مراعاة الواقع الليبي.

وشدد بوليانسكي على ضرورة أن تلعب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أحد أدوار الوسيط الرئيسية في مستقبل ليبيا، منتقدا بقاء البعثة “مقطوعة الرأس حتى الآن، وبدون وجود قائد ، لا يمكن لها أن تؤدي وظائف ولايتها الحاسمة المتمثلة في حماية الحوار الوطني”.

بعض الدول الغربية تعتقد أن ليبيا ساحتها الخلفية

وعن أداء المستشارة الأممية ستيفاني وليامز قال، “إن قيادتها للبعثة تتم بشكل مصطنع على الرغم من الادعاءات المتكررة بأن هذا إجراء مؤقت. نحن نرى أن ذلك دليل على حقيقة أن زملائنا الغربيين يريدون أن يفرضوا على ليبيا رؤيتهم لما يجب أن يكون عليه مستقبل البلاد ومن يجب أن يكون مسؤولاً هناك. نعتقد أن هذا النهج ساخر وغير مقبول”.

وشدد أيضا على ضرورة أن يتمتع مبعوث الأمم المتحدة بتفويض فعال مفوض من مجلس الأمن الدولي، مضيفا: “سننطلق من هذه الاعتبارات عند التفاوض على مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في يوليو المقبل”.

واختتم بوليانسكي كلمته قائلا: “يجب وضع حد لأنانية زملائنا الغربيين، أولئك الذين نصبوا أنفسهم كمحكمين على مصير ليبيا، ونلاحظ التزام الأمين العام بحل هذه المسألة، وفي الوقت نفسه، نناشده أن يتعامل معها بطريقة متوازنة ومدروسة.. لا نحتاج فقط إلى أن يكون لدى مجلس الأمن توافق في الآراء بشأن الترشيح، بل نحتاج أيضًا إلى التأكد من مراعاة آراء الأطراف الليبية الداخلية وأصحاب المصلحة الإقليميين على النحو الواجب. إلى جانب ذلك ، يجب أن نقاوم إملاء الدول الغربية التي تعتقد أن ليبيا هي ساحتها الخلفية”.