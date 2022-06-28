خلال لقائه المشري في جنيف .. صالح: نسعى لمصالحة تستهدف تغليب العقل دون تدخل أجنبي 

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الاجتماعات التشاورية، بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري. و الوفدين المرافقين لهما، في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

من جانبه، ثمن صالح، دور المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، الهام في حل الأزمة الليبية. كما رحّب بحضور رئيس مجلس الدولة “الإخواني” خالد المشري.

وأكد أن اللقاء فرصة للوصول الى تقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة القاعدة الدستورية، وذلك للوصول الى دستور يكون له الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات كلها يكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين، وإرادة الشعب الليبي هي مصدر السلطة.

وأوضح صالح، أن مجلس النواب يسعى لمصالحة، تستهدف تغليب العقل، ومحاصرة الاهواء وفرض السلم الاجتماعي والحوار. مصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة تعمق روح الحوار بين كل المكونات، فهي شرط من شروط الاستقرار واساس التوافق وإعادة البناء، وحل مشاكل المهجرين والنازحين والفارين من الفوضى.

وشدد رئيس مجلس النواب في كلمته، على حرصه التام بأن يختار الشعب الليبي حكامه، دون تدخل اجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة، للخروج من المرحلة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغا تستغله التنظيمات الإرهابية، التي تستغل مساحة الحرية والفراغ السياسي.

ويذكر أن الاجتماع، بين كل من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الإخواني، خالد المشري، سيستمر على مدى يومين في جنيف.