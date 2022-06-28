مركزي بنغازي : الكبير لا يزال يتصرف بعقلية الانقسام ويضرب بعملية التوحيد عرض الحائط

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر مصرف ليبيا المركزي في بنغازي بيانًا استغرب فيه قيام إدارة الإصدار طرابلس بتوجيه مكاتبات رسمية للمصارف التجارية يخطرهم فيها بأنه يمكنهم الحصول على سيولة نقدية من أقسام الإصدار من ضمنها بنغازي، في الوقت ذاته يمتنع عن توفير السيولة الكافية لإدارة الاصدار في بنغازي.

وقال مركزي بنغازي إن المركزي طرابلس لا يزال يتصرف بعقلية الانقسام ويضرب بعملية التوحيد عرض الحائط .

وحمل البيان – الذي اطلعت عليه أخبارليبيا 24 – المركزي طرابلس مسؤولية الفشل الواضح في إدارة السيولة التي تتم بطريقة عشوائية ومختلفة، لافتًا إلى أنهم حاولوا توجيههم بكتابات رسمية لوضع أسلوب تخطيط وتنظيم السيولة بشكل علمي ومنظم ولكن للأسف لا توجد استجابة.

وأوضح البيان “تفاجأ بإخطارنا بأنه سيتم إرسال سيولة عندما يكون مخزون الأمان 50 مليون دينار فقط وهذا المبلغ لا يصلح أن يكون مخزون .

وذكر البيان أن مركزي بنغازي كبادرة حسن نية قد أوقف إجراءات طباعة العملة منذ بداية عملية التوحيد، ولكن إذا استمرت هذه الإجراءات سيجعل الباب مفتوحا بالدفع إلى حلول بديلة.