طريقة القتل واحدة … العثور على جثتين وسط مدينة بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي جثتين يعودان لشابين عثر عليهما قرب مستشفى الطارق وسط مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مصادر أمنية وطبية متطابقة لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، إن مركز شرطة رأس أعبيدة سلم جثمان علاء رضا الشهيبي، وعبدالله امطول الدرسي، بعد العثور عليهما مرميان بأعيرة نارية .

وأوضحت المصادر ذاتها، أن تم عرض الجثتين على الطب بعد حفظهما في قسم المشرحة البشرية “ثلاجة الموتى” بالجلاء.

وذكرت المصادر أن الجثث تعرضتا لإطلاق رصاص من الخلف، حيث اخترق الرصاص الظهر وخرج من الصدر”، مشيرة إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات في الواقعة فوراً.