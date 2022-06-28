مالية الدبيبة: بيان مؤسسة النفط بشأن القوة القاهرة بخليج سرت يشكل قلق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدرت وزارة المالية، بحكومة الوحدة الدبيبة، بيانًا بخصوص ما نشرته مؤسسة النفط على صفحتها، حول احتمالية إعلان القوة القاهرة، بمنطقة خليج سرت خلال الساعات القادمة. نتيجة تعليق الانتاج النفطي، وعملية الشحن بالموانئ النفطية بالمنطقة.

وقالت المالية، في بيان لها إن هذا الأمر يشكل قلقاً على مستوى الدولة، لارتباطه بمورد هام من مواردها باعتباره مصدراً اساسياً في تمويل النفقات العامة وفق الأطر المحددة قانوناً.

وتابعت المالية “وإذ تضمن بيان المؤسسة، إشارة إلى عدم التزام وزارة المالية بإحالة المخصصات المالية إلى حساب المحروقات منذ 6 أشهر من العام الجاري. ما أثر سلباً في معدلات الصادرات وعدم إمكانية مواجهة الطلب على المحروقات، فإنها تستغرب ، عدم دقة بيانات المؤسسة وادعاءاتها بخلاف واقع الحال.

وأضافت الوزارة، إنه من خلال البيانات والمستندات الرسمية الموثقة بأرشيف الوزارة، يثبت إحالة المخصصات المعتمدة ضمن الباب الرابع؛ بند دعم المحروقات من طرف الوزارة الى مصرف ليبيا المركزي وذلك عن الأشهر “يناير ، فبراير ، مارس ، أبريل” للعام المالي 2022م.

وشددت مالية الدبيبة، على الدور الذي يلعبه قطاع النفط بشكل عام في دفع عجلة الاقتصاد القومي. وإيلاء وزارة المالية كامل عنايتها إزاء الموضوع محل بيان مؤسسة النفط.

مشددة على إنه تم اعتماد ميزانية استثنائية لمؤسسة النفط، بواقع ( 34 مليار دينار ليبي ) لدعمها. وتؤكد على نظرتها القويمة للمؤسسة كونها تدير أكثر المصادر أهمية وتعلقا بقوت الشعب الليبي. ولن تتوقف وزارة المالية أو تتوانى بما لها من اختصاصات وإمكانيات. على الوقوف جانب المؤسسة بما يحقق أعلى مستويات الانتاجية والتشغيل للقطاع النفطي داخل كافة المناطق النفطية.

جدير بالذكر، أن مؤسسة النفط قالت إنه مع إستمرار الاغلاقات، فإنها تدرس إعلان حالة القوة القاهرة في منطقة خليج سرت. خلال الساعات القادمة، داعية جميع الأطراف إلى الحكمة وتغليب مصلحة البلاد، والسماح بتدفق النفط وعدم الانجرار وراء دعوات التصعيد.