عراقي يحرق نفسه وطفليه بسبب العوز

أخبار ليبيا 24

أقدم شاب عراقي بمنطقة حي النصر شرق بغداد على حرق نفسه وطفليه، لا تتجاوز اعمارهم الاربع سنوات وذلك لضعف الحالة المادية وانقطاع سبل المعيشة.

وفي التفاصيل ذكرت قناة السومرية أن الأب استخدم عبوة بنزين ووسيلة إشعال ليحرق نفسه مع طفليه الذين تتراوح أعمارهم بين الثلاث والأربع سنوات، مخلفا ورائه عائلته التي قالت بأنه وصل لهذا الحال بسبب العوز والحاجة .

جدران بلا سقف وعجلة ركنت بسبب تعطلها دفعت بالأب لليأس من الحياة فقتل نفسه، حالة يقول ذوو الضحية بانها يمكن ان تتكرر بسبب الوضع البائس الذي يعيشه الشاب العراقي اليوم، ولربما تشابه حالته العشرات من الحالات التي تسجل شهريا نتيجة البطالة وتفشي الفساد وارتفاع الأسعار وغيرها من المسببات التي باتت تدفع بالشباب للخيبة والاتجاه نحو خيار الموت وانقطاع سبل الحياة أمامهم بعد استنفاد جميع المحاولات، بحسب السومرية.

مصدر طبي ذكر أن الأب وأحد الطفلين فارقا الحياة بينما نجا الطفل الآخر.