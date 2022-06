تقنية “الڤار” في السداسي.. الحكام الليبيون يتدربون عليها قبيل بدء المنافسات

انطلقت بالعاصمة التونسية مساء أمس الاثنين الدورة التدريبية التأهيلية لتقنية الفار لحكامنا الدوليين بإشراف فيفا، استعدادا للدور السداسي لمرحلة التتويج.

ويحاضر في الدورة محاضرون معتمدون، وهم المصري تامر الدري والتونسي عواد الطرابلسي وياسين الحروش ومن ليبيا المحاضران الدوليان، محمد عبد الله ود. عصام شرف الدين من ليبيا.

يشار إلى أن لجنة التحكيم العامة اختارت ستة حكام دوليين وستة مساعدين دوليين للمشاركة في الدورة المكثفة للمشاركة في إدارة منافسات الدور السداسي.

