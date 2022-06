فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة يتوج للمرة السابعة بلقب الدوري

توج فريق الأهلي طرابلس بلقب الدوري الممتاز لكرة السلة للمرة السابعة في تاريخه.

الأهلي طرابلس أنهى نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة بالعلامة الكاملة بعد فوزه في المباراة الختامية على فريق الأهلي بنغازي في الوقت الرسمي ليلجأ الفريقان للوقت الإضافي لتنتهي في النهاية لصالح الأهلي طرابلس بنتيجة 92-87.

يذكر أن الأهلي طرابلس خاض في النهائيات 12 مباراة، حقق فيها 12 انتصارًا وحصد 24 نقطة بالعلامة الكاملة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

