الصين تخفض مدة الحجر للمسافرين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم، الثلاثاء، تخفيض مدة الحجر للمسافرين الوافدين إلى البلاد من الخارج من 21 يومًا إلى سبعة أيام في الفندق.

على أن يخضعوا بعد ذلك للمراقبة في المنزل لمدة ثلاثة أيام، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتعد هذه القواعد الجديدة تغييرا كبيرا في القيود التي كانت تفرضها بكين على الوافدين إلى أراضيها.

وذلك بموجب استراتيجية «صفر كوفيد» الصارمة التي تتبعها منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19.

وكانت الصين قد أغلقت حدودها الدولية منذ بدء تفشي الفيروس ولا يزال عدد الرحلات القادمة إلى أراضيها محدودا جدا.

وذك بهدف تخفيض قدر الإمكان الإصابات القادمة من الخارج.

وكانت السياسة المتبعة منذ عامين، هي أن يخضع المسافرين الوافدين من الخارج لحجر صحي في فندق أو مركز مخصص.

ووفقا للسياسة الجديدة، فإن مدة هذا الحجر الذي يُسمّى «مركزيًا»، خُفّضت إلى سبعة أيام.

ومنذ أبريل الماضي، خفضت عدد كبير من المدن الكبيرة في الصين بما فيها بكين، مدة الحجر المركزي إلى عشرة أيام.

كما قد تم إلغاء بعض الرحلات الدولية، وذلك لأن بكين تطبق نظاما معيّنا يعلّق الرحلات عند اكتشاف عدد معيّن من الإصابات في صفوف الركاب.

وسيتم تطبيق القيود الجديدة أيضا على الحالات المخالطة.

حيث أن الصين تفرض حجرا صارما في الأحياء التي تضمّ سكانًا مصابين.