الملاكم إبراهيم الساحلي يلتقي المصري عمر السيد في الربع النهائي

يواجه الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي يوم غد الملاكم المصري عمر السيد في الدور الربع النهائي لوزن تسعة وستين من منافساتِ اللّعبةِ التي تُقامُ ضمنَ دورةِ الألعابِ المتوسطيّةِ بمدينةِ وهران الجزائرية.

وحقَّقَ الساحلي التأهُّلَ بعد فوزِهِ على الملاكمِ السوري “عبد الهادي نقاش” بالضربةِ القاضية، فيما خسِرَ الملاكمُ الليبيُّ الآخــر “عاصم دوكو” أمامَ الملاكمِ المصري “علي عبد الله” بمجموعِ النقاطِ بنتيجةِ ثلاثين مقابلَ سبعٍ وعشرين.

