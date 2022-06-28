النفط يواصل الصعود النفط وسط قيام المنتجين الرئيسيين بتحديد حدود القدرة الإنتاجية

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث، اليوم الثلاثاء، حيث بدا من غير المرجح أن يكون المنتجين الرئيسيين السعودية والإمارات قادرين على تعزيز الإنتاج بشكل كبير في حين زادت الاضطرابات السياسية في ليبيا والإكوادور من مخاوف الإمدادات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.26 دولار، أو 1.1 بالمئة، إلى 116.35 دولار للبرميل، إضافة إلى زيادة 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.13 دولار أو 1 بالمئة إلى 110.7 دولار للبرميل في لتواصل مكاسبها 1.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

السعودية والإمارات

وينظر إلى الإمارات والسعودية على أنهما الدولتان الوحيدتان في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لديهما طاقة فائضة متاحة لتعويض الإمدادات الروسية المفقودة وضعف الإنتاج من الدول الأعضاء الأخرى.

وقالت، مجموعة الدول السبع الاقتصادية، اليوم، إنها اتفقت على استكشاف فرض حظر على نقل النفط الروسي، الذي بيع فوق سعر معين بهدف استنزاف صندوق حرب موسكو.

وهيمنت الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية الدراماتيكية، لا سيما ارتفاع التضخم في أسعار الغذاء والطاقة، على قمة هذا العام لمجموعة الديمقراطيات الغنية في منتجع قلعة في جبال الألب البافارية.

وسيؤدي تحديد سقف لأسعار النفط إلى زيادة الضغط الغربي الحالي على روسيا من العقوبات، والتي أصر المستشار الألماني أولاف شولتز، على استمرارها حتى يقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفشل في أوكرانيا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري لشهر يونيو إن عائدات تصدير النفط الروسي قفزت في مايو حتى مع انخفاض الأحجام.