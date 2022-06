ضمن منافسات الكرة الحديدية يلتقي منتخبنا الوطني بالمنتخب الجزائري للمنافسة على القلادة البرونزية في تخصص الرفا.

وكان منتخبنا قد فقد مباراة الدور النصف النهائي أمام المنتخب الإيطالي بنتيجة ثقيلة وصلت إلى اثنتي عشرة نقطة مقابل نقطة واحدة.

من جانب آخر ودع منتخب الكرة الحديدية لفئة السيدات رحلته في مسابقات الرافا فرق وفردي من الدور الربع نهائي.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

