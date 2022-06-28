لست متفائلًا.. افحيمة بعلق على اجتماع جنيف بين عقيلة والمشري

أخبار ليبيا 24

علّق، النائب صالح افحيمة، على الاجتماع المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف بين رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح وخالد المشري، برعاية بعثة الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق كامل على الإطار الدستوري للانتخابات الليبية.

وكتب افحيمة، على حسابه الخاص على فيسبوك، يقول إن” عقيلة سوف يعطي المشري ما لا يريد والمشري سوف يطلب من عقيلة ما لا يستطيع”.

وأضاف: “لست متفائلا باللقاء وفي اعتقادي أنه لن يكون أكثر نجاحا من اللقاءات السابق”.

وقال افحيمة: “أما عن تصريحات المجلس الرئاسي فاعتقد أن المجلس الرئاسي لا يملك القوة السياسية الفعلية لتنفيذ ما تم التلويح به فيها، إضافة إلى أن مركزه القانوني كمجلس رئاسي متوافق عليه وليس منتخبا من الشعب لا يخوله اتخاذ إجراءات ترقى إلى ما يتم التلويح به”.

واختتم افحيمة: “في كل الأحوال أرى أن المجلس الرئاسي هو أفضل الأجسام أداءً في ظل الأزمة حتى الآن”.

وانطلق صباح اليوم الثلاثاء بمدينة جنيف السويسرية الاجتماع الذي دعت له مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، بحضور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.