حادث العقبة في الأردن يقتل 13 ويصيب أكثر من 250 آخرين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة اليوم، الثلاثاء، أن الوضع بات تحت السيطرة بعد تسرب غاز سام في ميناء العقبة.

وارتفعت حصيلة القتلى جراء الحادثة إلى 13 شخصا وإصابة أكثر من 250 مصابا.

وقال الخصاونة في تصريحات صحفية: ” رغم أن الأوضاع تحت السيطرة إلا أننا قررنا أن تبقى مسافة معزولة في مكان الحادثة بقطر أربع كيلومترات لساعات إضافية”.

وأشار إلى أن تقديرات الخبراء تفيد بأنه لا يوجد خطر لانتقال الغاز إلى المناطق السكنيّة.

*تسريب غاز

يأتي ذلك بعد تسرب غاز سام إثر سقوط صهريج في ميناء العقبة في جنوب الأردن، أمس، الإثنين، ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة 251 آخرين.

وأكد مدير هيئة الميناء أن الغاز المتسرب هو الكلورينين، وكان الصهريج مملوءاً بما يتراوح بين 25 و30 طنا من الغاز السام.

كما وأوضح وزير الإعلام الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل شبول في تصريحات صحفية، أن أرقام الضحايا والإصابات قد ترتفع.

والسبب في ذلك هو أن المستشفيات قادرة على التعامل مع الحادث وفق الطاقات الاستيعابية المتاحة.

وأضاف أن عدد الإدخالات مازال تحت السيطرة نتيجة مغادرة الإصابات الخفيفة.

كما أعلن شبول عن تشكيل لجنة للتحقيق بتسرب الغاز السام في ميناء العقبة.

وأن اللجنة الحكومية للتحقيق ستكون برئاسة وزير الداخلية، وفق تكليف رئيس الحكومة بشر الخصاونة