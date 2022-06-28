باشاغا يؤكد دعمه لاجتماع عقيلة والمشري في جنيف

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أكد، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، على دعمه الشخصي لاجتماع جنيف الذي يضم رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري.

وقال باشاغا، عبر تويتر، إنه اتصل بالمستشار عقيلة عقب وصوله إلى جنيف للقاء خالد المشري، وأكد على دعم الحكومة الليبية ودعمه الشخصي التام لهذا اللقاء.

وأعرب باشاغا، عن أمله في أن ينتج عن هذا الاجتماع اتفاق وطني ليبي ضمن المسارين الدستوري والتنفيذي وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بنجاح.

1/2 اتصلت بالمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، عُقب وصوله إلى جنيف للقاء السيد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة.أكدت على دعم الحكومة الليبية ودعمي الشخصي التام لهذا اللقاء وتمنياتي الصادقة له بالتوفيق. — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) June 28, 2022

اجتماع جنيف

وانطلق صباح اليوم الثلاثاء بمدينة جنيف السويسرية الاجتماع الذي دعت له مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، بحضور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

ووصف، عقيلة صالح، الاجتماع بأنه فرصة للوصول إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بوضع قاعدة دستورية. وأعرب عن تمنياته بالوصول إلى دستور يكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين.

كما دعت، وليامز، في افتتاح الاجتماع، كل من عقيلة صالح، وخالد المشري، إلى اتخاذ قرار شجاع للوصول إلى اتفاق كامل للإطار الدستوري للانتخابات.