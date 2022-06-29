السني: علينا وضع مصلحة بلادنا فوق كل اعتبار

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قال سفير ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، علينا وضع مصلحة بلادنا أولاً وأخيراً فوق كل اعتبار.

وأضاف السني في كلمة أمام جلسة مجلس الأمن المخصصة للنظر في البند المعنون “الحالة في ليبيا” :”رأينا يوماً بعد يوم كيف توافقت وتصالحت الدول التي كانت بالأمس القريب أعداء”.

وأشار مندوب ليبيا، إلى أن تلك الدول وضعت مصلحتها فوق كل اعتبار وكأن شيئاً لم يكن، قائلا :”هذا هو سبيلنا الوحيد للخروج من دوامة الصراع، والذهاب نحو بناء دولة ليبيا الحديثة دولة المؤسسات والقانون”.

ودعا السني، الليبيين للالتفاف حول كل المبادرات والمقترحات التي من شأنها تعزيز بناء الثقة ونبذ العنف وخطاب الكراهية وإنهاء جذري للأزمة، وعدم الارتهان للأجنبي.

وقال منوب ليبيا لدى الأمم المتحدة :”علينا جميعاً يد بيد العمل على إنهاء جميع أنواع التواجد الأجنبي ، بكافة المسميات والأنواع”.