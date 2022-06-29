الصغير يوضح نقاط الاتفاق بين صالح والمشري في جنيف

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أكد النائب عبدالهادي الصغير أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري توافقا على شروط الترشح للرئاسة.

وأضاف الصغير في تصريحات صحفية أن صالح والمشري اتفقا كذلك على إشكالية استقالة المرشح قبل ترشحه للانتخابات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنها حسما أيضًا المواد الخلافية في المسار الدستوري والتدابير الانتقالية.

وأوضح أن البيان الختامي للقاء سيتضمن تعهد رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس النواب بتنفيذ ما اتفقا عليه.

ولفت إلى أنه سيكون هناك اجتماع مغلق يجمع لجنتي مجلسي النواب والدولة في جنيف لمناقشة ملف السلطة التنفيذية والمناصب السيادية.

وانطلق صباح اليوم الثلاثاء بمدينة جنيف السويسرية الاجتماع الذي دعت له مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

ووصف، عقيلة صالح، الاجتماع بأنه فرصة للوصول إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بوضع قاعدة دستورية.

وأعرب عن تمنياته بالوصول إلى دستور يكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين.