إصابة مواطن بحروق متفاوتة نتيجة انفجار مولد كهرباء في طرابلس

أخبارليبيا24- خاص

أصيب اليوم الثلاثاء مواطن بحروق متفاوتة نتيجة انفجار مولد كهرباء بمنطقة المنصورة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ طرابلس أسامة علي لـ”أخبارليبيا24″، إن المواطن نقل إلى مستشفى الحروق والتجميل طرابلس.

وأوضح علي، أن هذة الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث سُجلت عدة حرائق ناتجة عن اشتعال الموالدات الكهربائية في الآونة الأخيرة.

وطالب الناطق باسم الجهاز، المواطنيين بتوخي الحيطة والحذر من ارتفاع درجات حرارة المولد، وتعبئة خزانات المولد بالوقود والديزل وهو قيد التشغيل.

أكدت مصادر انفجار مولد كهربائي في منزل بمنطقة سوق الجمعة اليوم ما تسبب في وفاة 4 أفراد من عائلة واحدة .

وأوضحت المصادر أن المتوفين جراء الانفجار هم الأب محمد الترهوني، الأم نعيمة فرج الورفلي. والابن أحمد محمد الترهوني، والابنة (ميار محمد الترهوني).

وأشارت المصادر إلى أن الانفجار وقع أثناء تشغيل المولد بعد انقطاع الكهرباء.