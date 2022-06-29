السلامة الوطنية تخمد حريقًا بأحد أسواق المواد الغذائية في العزيزية

أخبارليبيا24

أخمدت هيئة السلامة الوطنية حريق بأحد أسواق المواد الغذائية بمنطقة التوغار بالعزيزية، جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس.

وسجل جهاز الأسعاف والطوارئ 7 حالات اختناق لأعضاء هيئة السلامة الوطنية أثناء عملية اخماد الحريق، وقدمت لهم الأسعافات الأولية والرعاية اللازمة.

وشاركت عدة أقسام تابعة لهيئة السلامة الوطنية في عملية الإخماد بينها قسم طرابلس وسوق الجمعة وجنزور والزهراء والعزيزية وقصر بن غشير، للسيطرة على الحريق.

يذكر أن الكثير من المواقع التجارية والمنازل تشهد حرائق خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، بسبب الالتماسات الكهربائية والمولدات الكهربائية.