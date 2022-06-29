خلال أسبوع..طبي سبها يعلن عن وفاة طفلين وإصابة 23 آخرين بسبب لدغات العقارب

أخبارليبيا24- خاص

أعلنت الناطق باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري، اليوم الثلاثاء، وفاة طفلين وإصابة 23 شخصاً بينهم أطفال بلدغ العقارب.

وقالت الماهري لـ”أخبارليبيا24″ إن المركز استقبل 23 حالة بينهم 15 طفل و 8 بالغين، أصيبوا بلدغات العقارب، لافتة إلى أنه سُجلت حالتي وفاة لطفلين.

وأوضحت أن هذة الحصيلة للأسبوع الجاري فقط، مشيرة إلى أن حالتي الوفاة كانت لطفل من سبها وآخر من القرى المجاورة.

وأكدت الناطق أن حالات الوفاة نتيجة لتأخير إحضار الطفلين إلى المركز، مشيرة إلى أن غالبية الحالات تصل بوضع حرج بسبب إعطاءهم السوائل من قبل ذويهم.

وأشارت الماهري إلى أن المصل متوفر ويتم توفيره باستمرار من الإمداد الطبي فزان، والعمل جاري على تجهيز احتياطي خاص بالمركز .