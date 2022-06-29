محتجون مسلحون يغلقون بوابة الدافنية غرب مصراتة

أخبارليبيا24- خاص

أغلق عناصر تابعين للقوة الثالثة وبركان الغضب بوابة الدافنية “المدخل الغربي لمدينة مصراتة”، الثلاثاء، احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم وتعويضاتهم.

وقالت مصادر محلية متطابقة من مصراتة لـ”أخبارليبيا24″ إن المحتجين قاموا بإغلاق البوابة والطريق بسيارات مسلحة.

وأضافت المصادر أن المحتجين أقاموا سواتر ترابية بعد البوابة بالطريق العام الساحلي المؤدي إلى مدينة زليتن.

وأوضحت المصادر، أن هناك مفاوضات ومحاولات لفتح الطريق مع المحتجين المطالبين بصرف مستحقاتهم وتعويضاتهم، ولكن كل المفاوضات باءت بالفشل.