المالية: تلويح مؤسسة النفط بإعلان القوة القاهرة في خليح سرت يعد قلقًا على مستوى الدولة

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اعتبرت وزارة المالية أن تلويح المؤسسة الوطنية للنفط بإعلان حالة القوة القاهرة في منطقة خليج سرت يشكل قلقا على مستوى الدولة.

وأوضحت وزارة المالية أن هذا الأمر مرتبط بمورد هام من موارد الدولة الذي يعد مصدرا أساسيا لتمويل النفقات العامة.

وأضافت الوزارة أن البيان الذي صدر عن المؤسسة الوطنية للنفط تضمن إشارة إلى عدم التزامها بإحالة المخصصات المالية إلى حساب المحروقات منذ 6 أشهر من العام الجاري.

وأكدت وزارة المالية أن عدم إحالة المخصصات أثر سلبا في معدلات الصادرات وعدم إمكانية مواجهة الطلب على المحروقات.

واستغربت الوزارة ما وصفته بعدم دقة بيانات المؤسسة، حيث يثبت من

وأبدت الوزارة استغرابها من عدم دقة بيانات المؤسسة حيث من خلال المستندات الرسمية ثبت إحالة المخصصات المعتمدة ضمن الباب الرابع بند دعم المحروقات إلى مصرف ليبيا المركزي عن أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل للعام المالي 2022.

وطالبت وزارة المالية القائمين على إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بتحري الدقة والمهنية حيال البيانات الرسمية الصادرة عنها.

وأشارت الوزارة إلى أنها بصدد إعداد وإحالة مخصصات دعم المحروقات عن شهري مايو ويونيو إلى المؤسسة.

وذكرت أنها اعتمدت ميزانية استثنائية للمؤسسة تقدر بـ 34 مليار دينار باعتبار أنها تدير أكثر المصادر أهمية وتعلقا بقوت الليبيين.