هاني شاكر يستقيل من نقابة الموسيقي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن الفنان المصري هاني شاكر، استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، مؤكدا أن قراره نهائي ولا تراجع فيه.

جاء ذلك على خلفية ما حدث في مؤتمر أقامته النقابة،

وحدث مشادات علت فيها أصوات الموسيقيين بالصراخ والصيحات، ما دفع شاكر للانسحاب.

وقال وكيل نقابة الموسيقيين حمادة أبو اليزيد “إن شاكر انزعج بشدة لما حدث في المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة،

من أجل تقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش اعتذارا لشعبة عازفي الايقاع،

بعدما تلفظ بكلمات غير لائقة خلال إحدى حفلاته العام الماضي”.

ووجه هاني شاكر خلال مداخلة تليفزيونية، الشكر لجميع أعضاء مجلس إدارة النقابة على الفترة التي قضاها فيها،

قائلا “إنه تشرف بأن يكون بين قامات فنية كبيرة”.

وأكد شاكر ان قرار الاستقالة من نقابة المهن الموسيقية لا رجعة فيها بعد أن اتخذ القرار بعد ساعات من الأزمة التي حدثت في المؤتمر الصحفي الخاص بحسن شاكوش.

وكشف عن أنه فخور بما حققه للموسيقيين خلال السنوات الماضية وعلى مدار دورتين، من تحسين مستوى المعاشات والخدمات الطبية وإنشاء مراكز جديدة.

وأضاف شاكر أنه يعمل حاليا جاهدا على تنفيذ عدد من الأغنيات الجديدة، تطرح خلال الفترة المقبلة،

منها دويتو مع الفنانة سميرة سعيد.