استطلاع.. ميزانية حكومة باشاغا وإمكانية صرفها من المركزي طرابلس

أخبارليبيا24_متابعات

في الخامس عشر من يونيو الحالي أقر، مجلس النواب بالإجماع قانون الميزانية العامة لسنة 2022 بقيمة 89.7 مليار دينار ليبي لحكومة باشاغا في ظل رفض حكومة الوحدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، التنحي.

ويهدف إقرار الميزانية إلى تمويل الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، لتنفيذ برامجها.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن الميزانية تمت الموافقة عليها بالإجماع.

ويتم تمويل الميزانية، من قبل مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، برئاسة الصديق الكبير.

الذي لازال يتعامل مع حكومة الدبيبة، على الرغم من إقرار مجلس النواب لولايتها وتكليف حكومة جديدة برئاسة باشاغا.

ويقول محللون في ليبيا، بحسب رويترز، إنه إذا رفض مصرف ليبيا المركزي، برئاسة الصديق الكبير تمويل ميزانية حكومة باشاغا، فقد يطلب مجلس النواب من نائبه في بنغازي، علي الحبري، القيام بذلك، مما ينهي فعليًا عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

من هنا أجرت أخبارليبيا24 استطلاع لمتابعيها بشأن اعتماد مصرف ليبيا المركزي طرابلس لميزانية باشاغا.

وكان السؤال “برأيك هل سيعتمد مصرف ليبيا المركزي قانون ميزانية حكومة باشاغا والتي اقرها مجلس النواب بقيمة 89 مليار . نعم . لا . غير ذلك.

إجابات المتابعين

كانت أولى التعليقات من صلاح بوجيدار في تذكير منه بأن باشاغا هو من كان يسير جرافات الموت لبنغازي.

وقال بوجيدار” تصرفهن علينا بالجرافات “.

ويقول سليمان سالم محمود أن الصديق الكبير هو رئيس ليبيا ولا يستطيع إزالته أحد.

لكن Noruri Alkhemri علق أن حكومات تعاقبت على البلاد وصرفت الكثير ولكن بدون أي تطوير في جميع القطاعات.

ويرى الصابر بوشراقة أن الميزانية لن يصرفها الصديق الكبير وسيظرب بها عرض الحائط. على حد قوله.

ويعلق العبيدي العبيدي أن الأخوان إذا كان لديهم مصالح مع الحكومة الجديد فسيتم اعتمادها.

لكن حسن بوشحمه قال لن يتم إعتمادها وستقترض الميزانية من المصارف والرواتب سيأخذها المواطن من تجار العملة.

ويقول سلامة فرج بوبيضه إن مبلغ الميزانية خيالي ومن الواضح أنها صفقة بين مجلس النواب والحكومة.

ويؤكد بوبيضه أن الحكومة مبنية على المحاصصة وهي ليست حكومة وحدة ولا استقرار وهي مبنية على المناطقية والقبيلة.

وعلق بأنها حكومة فاشلة قبل أن تبدأ وأننا ندور في نفس الحلقة منذ 12 عاما بسب تدخل المجتمع الدولي.

وينفي زياد المغربي المغربي اعتماد الميزانية والسبب أن الصديق الكبير محنك وستذهب الميزانية لغير محلها إذا تم صرفها.

أيضا Mohammed Bu Khalid يؤكد أن الصديق الكبير ذكي ووصف الحكومة الجديد والبرلمان بالمفسدين.

وأكد أن السنة مضى منها 5 أشهر ونصف والباقي 6 أشهر ونصف فسوف يخصم ماتم صرفه المدة الماضية.

مضيفا أن الكبير سيعتذر عن صرفها لأن النفط مقفل ولا يستطيع إلا الصرف على الرواتب والغذاء والمحروقات.

يمكن القول من خلال متابعتنا لعدد كبير من التعليقات أن معظمها أتى مؤكدا لعدم صرف الميزانية من الصديق الكبير.

ويرى البعض الأخر أن الأمر منوط بتوافق المجتمع الدولي حول الحكومة الجديدة ومصالح تلك الدول.

فيما يرى البعض الأخر بأن إمكانية الصرف ممكنة وأن المصرف المركزي طرابلس سوف يصرف الميزانية بدون عراقيل.