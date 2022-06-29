استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق الغربية

أخبار ليبيا 24

تبقى درجات الحرارة مرتفعة على أغلب مناطق غرب البلاد، اليوم الأربعاء، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز تبقى السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة صافية بوجه عام مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على بعض المناطق الممتدة من رأس أجدير إلى طرابلس.

والرياح جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية على اغلب مناطق الساحل.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (35-40)مْ على المناطق الساحلية، ما بين (41-45)مْ على الدواخل.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة على أقصي الساحل الشرقي.

والرياح شمالية إلي شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29-34) مْ، وما بين (36-40) مْ على الخليج والدواخل.

في حين تكون السماء في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (41-46)مْ.

أما في الواحات- السرير- تازربو – الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (83-41) مْ.