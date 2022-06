انطلاق مبيعات تذاكر كأس العالم قطر 2022 وفق أسبقية الشراء الثلاثاء المقبل  

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن طرح تذاكر مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 للبيع وفق أسبقية الشراء بداية من الأسبوع المقبل، ما سيتيح أمام المشجعين فرصة أخرى لتأمين مقاعدهم في أضخم حدث رياضي في العالم.

وسيجري تأكيد تذاكر أول نسخة من البطولة في الشرق الأوسط والعالم العربي لأصحابها مباشرة بعد اختيارهم لها ودفعهم قيمتها على موقع FIFA.com/tickets الذي سيفتح أبوابه للمشجعين ابتداء من الثلاثاء 5 يوليو عند الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الدوحة.

ودعا الفيفا عشاق كرة القدم إلى المسارعة بحجز مقاعدهم لحضور منافسات الحدث التاريخي، خاصة وأن عدد التذاكر أصبح محدوداً بعد بيع مليون و 800 الف تذكرة قبل خمسة أشهر من انطلاق البطولة، مشيراً إلى أنه قد يجري وضع قوائم احتياطية لطلبات المشجعين على التذاكر في حال تجاوزت مستويات الطلب العدد المتاح من تذاكر المباريات.

وشهدت المراحل السابقة من بيع التذاكر إقبالاً واسعاً من المشجعين في العديد من الدول في أنحاء العالم، وفي مقدمتها، بعد الدولة المستضيفة، كل من كندا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا والهند والمملكة العربية السعودية وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة وأمريكا.

ومن المتوقع أن يتزايد اهتمام المشجعين بهذه المرحلة من مبيعات تذاكر المونديال بعد أن تعرّف عشاق كرة القدم على المنتخبات الـ 32 المتأهلة للبطولة، وستُغلق هذه المرحلة أبوابها يوم 16 أغسطس المقبل عند الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الدوحة.

ووجّه الفيفا مشجعي كرة القدم في أنحاء العالم إلى ضرورة التخطيط الجيد للرحلة إلى قطر، وتجنب المواقع غير المصرح بها والتذاكر المزيفة، مشيراً إلى أن الموقع الرسمي الوحيد الذي يمكن من خلاله الحصول على تذاكر كأس العالم FIFA قطر 2022 هو: FIFA.com/tickets.

وستتوفر تذاكر المباراة الواحدة في جميع فئات الأسعار الأربع، مع العلم أن تذاكر الفئة الرابعة مخصصة فقط للمقيمين في قطر، ويستطيع المشجع شراء 6 تذاكر على الأكثر لكل مباراة، و 60 تذكرة كحد أقصى لجميع مباريات البطولة، وبإمكان المشجع حضور أكثر من مباراة واحدة في اليوم الواحد خلال دور المجموعات وذلك وفقاً لقواعد توافق المباريات، كما يحق لذوي الإعاقة، ومحدودي القدرة على الحركة الحصول على تذاكر ذوي الإعاقة.

ويمكنكم الاطلاع في قسم الأسئلة الشائعة في موقع FIFA.com/tickets على مزيد من المعلومات حول التذاكر وباقاتها وفئاتها وأسعارها، كما يمكنكم زيارة موقع Qatar2022.qa لحجز أماكن إقاماتكم والتقدم بطلب الحصول على بطاقة هيّا.

دعوة حاملي التذاكر للانضمام إلى حملة الاستدامة

يلتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وشراكة كأس العالم FIFA قطر 2022 ذ.م.م، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالعمل على خفض انبعاثات الكربون المتعلقة بكأس العالم 2022، بما في ذلك انبعاثات رحلات حاملي التذاكر من وإلى البلد المستضيف.

وفي هذا الإطار، يدعو الفيفا جميع المشجعين إلى رفع “البطاقة الخضراء من أجل الكوكب” قبل انطلاق البطولة من أجل تسليط الضوء على أهمية حماية البيئة، كما يدعوهم لمشاركة رسالة مصوّرة يذكرون فيها ما يتعهدون به من إجراءات لحماية البيئة، ويطلبون فيها من غيرهم أن يحذو حذوهم.

وكان الفيفا قد أرسل لكل من تأكدت تذاكرهم خطاباً عبر البريد الإلكتروني يذكّرهم فيه بأهمية خفض انبعاثات الكربون الخاصة بهم، ويعرض عليهم فرصة الفوز بقسيمة لشراء تذكار من قطر، وتجدون عبر هذا (الرابط) مزيداً من المعلومات بهذا الخصوص.

يشار إلى أن منافسات كأس العالم قطر 2022 تنطلق في 21 نوفمبر المقبل، وتتواصل في ثمانية استادات مونديالية على مدى 28 يوماً، وتختتم بالمباراة النهائية في استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر، تزامناً مع اليوم الوطني لدولة قطر.

