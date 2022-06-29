أمن ميناء طرابلس تُعدم أقراصا مخدرة

أخبار ليبيا 24

أعدمت مديرية أمن منفذ ميناء طرابلس البحري، اليوم الأربعاء، شحنة من الأقراص المخدرة نوع “لاريكا”، بناء على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية.

وبحسب وزارة الداخلية، جاء ذلك بالتنسيق بين المديرية، وإدارة الميناء ونيابة مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وقسم مكافحة التهريب والمخدرات في طرابلس.

وأشار البيان إلى أن الشحنة كانت قادمة من منفذ ميناء بنغازي البحري، قاصدة ميناء الخمس البحري، ثم وُجهت السفينة إلى ميناء طرابلس بعد توفر معلومات من أعضاء مكتب مكافحة المخدرات والتهريب فرع طرابلس عن طبيعة الشحنة.