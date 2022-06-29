أودت بحياة 63 شخصا.. الجيش النيجيري يحذر من التعاملات التجارية مع “بوكو حرام”

أخبار ليبيا 24

وجه الجيش النيجيري تحذيرا شديد اللهجة للأفراد والجماعات التي تجري تعاملات تجارية مع جماعة بوكو حرام الإرهابية، مؤكدا أن عددا ممن يجرون تلك التعاملات يتعرضون للقتل على يد التنظيم الإرهابي بسبب الخلافات التجارية.

وحذر الجيش السكان خاصة في ولاية “بورنو” الواقعة شرقي نيجيريا من إجراء التعاملات التجارية مع بوكو حرام، لافتا إلى أنها تطيل أمد وجود الإرهابيين في البلاد والمستمر منذ 13 عاما.

وأشار الجيش النيجيري إلى أن هناك تقارير تفيد بأن أعمال إمدادات الوقود لـ “بوكو حرام” أصبحت مربحة بالنسبة للسكان للمحليين حيث يُباع لتر الوقود مقابل 10 آلاف نيرة أي ما يعادل 24 دولارا تقريبا.

تعاملات سرية

وذكر الجيش النيجيري أن التعاملات السرية مع بوكو حرام أودت بحياة 63 من عمال جمع الخردة المعدنية في ولاية بورنو في الأسابيع الأربعة الماضية بسبب طمعهم في تحقيق مكاسب سريعة.

وفي سياق متصل حول عمليات مكافحة تنظيم بوكو حرام الإرهابي في “مايدوغوري”، حذر قائد قوة المهام المشتركة، اللواء كريستوفر موسى، من أن أولئك الذين شاركوا في تعاملات تجارية مع الجماعات الإرهابية يواجهون خطر الموت ويطيلون من عمر الحرب ضد الإرهاب في نيجيريا.

وقال موسى: “من ضمن الأعمال التي تطيل من عمر الحرب على الإرهاب قيام بعض الأفراد ببيع الطعام والوقود لجماعة بوكو حرام في مناطقهم طمعا في تحقيق كسب المال السريع”.

وأشار موسى إلى أن لتر الوقود يُباع للإرهابين بحوالي 10 آلاف نيرة الأمر الذي يجعل بعض السكان يخاطرون ببيع الوقود والتعامل مع بوكو حرام لكسب المال، لافتا إلى أن هناك أفرادا يشترون المواد الغذائية لبيعها بأكثر من سعرها الحقيقي للتنظيم بهدف تحقيق الكسب السريع.

الكسب السريع

ووجه موسى حديثه للسكان قائلا: “صديق اللص لص مثله.. إذا اكشفنا أنك تتعامل مع التنظيم الإرهابي فسنتعامل معك كأنك فرد منهم.. لابد أن ننهي هذه التعاملات لنتمكن من استعادة الحياة الطبيعية.. أنت تتعامل معهم لكسب المال لكنهم يستديرون ويقتلونك بكل بساطة.. ما زال بعضهم يتعامل مع هذه الوحوش ويحاولون كسب المال منهم”.

وقال موسى: “عمال الخردة كانوا يبحثون عن الكسب السريع من خلال التعاملات التجارية مع بوكو حرام ولكن عند لقاء جمع بينهم حدث خطأ ما فقرروا قتلهم”.

وأوضح موسى أن الجيش دعا السكان بعدم التحرك خارج المنطقة التي تم تطهيرها من تنظيم بوكو حرام الإرهابي، لافتا إلى أن البعض يذهبون سرا لكسب المال ولكن ذلك ينتهي بقتلهم من قبل الإرهابيين.