جهاز الإسعاف والطوارئ الكفرة ينتشل 20 جثة لمهاجرين تشاديين بينهم ليبيين اثنين

أخبار ليبيا 24 –خاص

انتشل جهاز الإسعاف والطوارئ الكفرة 20 جثة تعود لمسافرين غير قانونين “هجرة غير شرعية” قادمين من دولة تشاد إلى ليبيا، لافتا أن سيارتهم تعطلت في الصحراء الشرقية.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، قال مدير جهاز الإسعاف والطوارئ الكفرة إبراهيم بالحسن: “إن بلاغ ورد للنيابة العامة، وتم ابلاغنا وبالتنسيق مع الجهات المختصة وبحماية كتيبة سبل السلام تحركنا إلى عين المكان الذي يبعد حوالي 310 كم في الصحراء جنوب الكفرة”.

وأوضح بالحسن، أنه تم العثور على سيارة نوع تويوتا تندرا متهالكة وليست بالحديثة على بعد “120 كم داخل الأراضي الليبية” بعد رحلة شاقة في الصحراء استمرت 18 ساعة.

وأكد بالحسن انتشال 20 جثة أغلبهم من الجنسية التشادية واثنان يحملان الجنسية الليبية بحسب مستندات خاصة بهم كانوا قد قضوا عطشاً.

وأشار بالحسن إلى أن تم التحفظ على الجثث بمستشفى الكفرة لعرضهم على الطب الشرعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، ومن ثم سيتم دفنهم.

يذكر أن الدولة الليبية تعاني من الهجرة غير النظامية في ظل نقص الإمكانيات والانقسام السياسي وحالة الفوضى التي تشهدها البلاد، مما جعل ليبيا مقصداً للأفارقة والعرب أيضاً الراغبين في الهجرة نحو أوروبا.