بمليونية جديدة.. ميناء الحريقة النفطي يحقق رقما قياسيا خلال شهر يونيو

أخبارليبيا24- خاص

قال مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق، اليوم الأربعاء، إن الناقلة النفطية “أتلانتا سبيرت” رست اليوم في الميناء.

وأضاف المصدر. لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة سوف تشحن مليون برميل من النفط الخام دون تحديد وجهة الناقة.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

وأشار ذات المصدر إلى أن ميناء الحريقة النفطي حقق رقماً قياسياً في الصادرات النفطية خلال شهر يونيو.

لافتا إلى أن عدد النواقل النفطية التي رست على أرصفة ميناء الحريقة وشحنات النفط الخام خلال شهر يونيو بلغ 8 نواقل.

وأوضح ذات المصدر صادرات ميناء الحريقة وصل إلى 8 مليون برميل من خلال 8 ناقلات نفطية وهو عدد لم يسجل خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 200 ألف برميل من النفط الخام عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط