إنفوغرافيك| ترتيب الدول العربية على “مؤشر السلام العالمي” لعام 2022

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
قطر:1 عربيا 23 عالميا
الكويت 2 عربيا 39 عالميا
الأردن 3 عربيا 57 عالميا
الإمارات 4 عربيا 60 عالميا
عُمان 5 عربيا 64 عالميا
المغرب 6 عربيا 74 عالميا
تونس 7 عربيا 85 عالميا
البحرين 8 عربيا 99 عالميا
الجزائر 9 عربيا 109 عالميا
السعودية 10 عربيا 119 عالميا
مصر 11 عربيا 126 عالميا
فلسيطن 12 عربيا 133 عالميا
لبنان 13 عربيا 138 عالميا
ليبيا 14 عربيا 151 عالميا
السودان 15 عربيا 154 عالميا
العراق 16 عربيا 157 عالميا
سوريا 17 عربيا 161 عالميا
اليمن 18 عربيا 162 عالميا
المصدر: معهد السلام والاقتصاد العالمي
أضف تعليقـك