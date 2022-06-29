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إنفوغرافيك| ترتيب الدول العربية على “مؤشر السلام العالمي” لعام 2022

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

قطر:1 عربيا 23 عالميا

الكويت 2 عربيا 39 عالميا

الأردن 3 عربيا 57 عالميا

الإمارات 4 عربيا 60 عالميا

عُمان 5 عربيا 64 عالميا

المغرب 6 عربيا 74 عالميا

تونس 7 عربيا 85 عالميا

البحرين 8 عربيا 99 عالميا

الجزائر 9 عربيا 109 عالميا

السعودية 10 عربيا 119 عالميا

مصر 11 عربيا 126 عالميا

فلسيطن 12 عربيا 133 عالميا

لبنان 13 عربيا 138 عالميا

ليبيا 14 عربيا 151 عالميا

السودان 15 عربيا 154 عالميا

العراق 16 عربيا 157 عالميا

سوريا 17 عربيا 161 عالميا

اليمن 18 عربيا 162 عالميا

المصدر: معهد السلام والاقتصاد العالمي

 

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