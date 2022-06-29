الوطنية للنفط: ماصدر عن وزارة المالية جانبه الصواب

أخبارليبيا24

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء أن ما صدر عن منشور وزارة المالية بشأن تحويل مخصصات المحروقات خلال سنة 2022 جانبه الصواب.

وأضافت المؤسسة أن وزارة المالية قامت بتحويل مخصصات المحروقات عن أربعة أشهر بالدينار الليبي إلى مصرف ليبيا المركزي.

واستطردت أن المصرف أوقف تغذية حساب المحروقات بما يقابله بالدولار الأمريكي لأسباب نجهلها رغم مطالبة المؤسسة الوطنية للنفط المتكررة المتمثلة في استمارات التحويل للأشهر الأربعة المعتمدة من المخولين بالمؤسسة.

وأفادت أنه رغم المراسلات والمراجعات اليومية مع المصرف ووزارة المالية بالخصوص، لم يتم أي إجراء بخصوص المستحقات الخاصة بالمحروقات لشهري مايو و يونيو من العام الجاري.

وأكدت الموسسة الوطنية للنفط أنها لم تستلم المخصصات الخاصة بالمحروقات في حساب المحروقات لدى المصرف الليبي الخارجي بالعملة الصعبة,

وأوضحت المؤسسة أن استلام هذه المخصصات يمكن من تغطية تكلفة تأمين الاحتياجات الملحة من المحروقات من المصادر الخارجية لتغطية الاحتياجات المطلوبة.

وذكرت أن عدم استلامها يترتب عليه نفاذ المخزونات لدى شركة البريقة لتسويق النفط والشركة العامة للكهرباء مما يخلق اختناقات في التزويدات للمرافق الحيوية.

ولفتت المؤسسة الوطنية للنفط إلى تأزم الموقف المتمثل في عدم قدرتها على تأمين المحروقات بالدينار الليبي، موضحة أن صادرات النفط الخام قد انخفضت مما يتعذر معه مبادلة كل الاحتياجات بالنفط الخام المتاح في المواعيد المقررة مع كبار المستهلكين في السوق المحلي.

وأفادت المؤسسة استمرارها في القيام بمسؤولياتهم وفق المتاح من الإمكانيات وعلى الجهة المسببة لهذه الأزمة أن تتحمل كافة المسؤوليات والتداعيات التي قد توصل إلى مرحلة توقف الإمدادات للمرافق الحيوية.

واعتبرت وزارة المالية أن تلويح المؤسسة الوطنية للنفط بإعلان حالة القوة القاهرة في منطقة خليج سرت يشكل قلقا على مستوى الدولة.

وأوضحت وزارة المالية أن هذا الأمر مرتبط بمورد هام من موارد الدولة الذي يعد مصدرا أساسيا لتمويل النفقات العامة.

وأضافت الوزارة أن البيان الذي صدر عن المؤسسة الوطنية للنفط تضمن إشارة إلى عدم التزامها بإحالة المخصصات المالية إلى حساب المحروقات منذ 6 أشهر من العام الجاري.