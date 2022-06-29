أمن بنغازي تضبط هاربًا من السجن ضرب أمه للحصول على المال

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أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم الأربعاء، أن قسم التحريات العامة ضبط شخصاً مُتعاطيًا للمخدرات هارباً من السجن قام بضرب والدته مما تسبب بكسر يدها اليُمنى بمنطقة البركة.

وأوضحت المديرية أن عملية القبض تمت استجابةً لشكوى امرأة ضد ابنها تقدمت بها لقسم التحريات العامة بالمُديرية.

وأضافت المديرية أن الأم أفادت في شكواها تعرضها للضرب باستمرار من قبل ابنها كونه يتعاطى حبوب الهلوسة وتسبب لها بكسر بيدها اليُمني.

وأشارت المديرية إلى أن المرأة أكدت أنه يتعمد إثارة المشاكل مع أفراد أُسرته للحصول على المال كي يتمكن من شراء حبوب الهلوسة، إضافة إلى مضايقته للجيران والمارة بمنطقة البركة.

وأكدت المديرية أن رئيس القسم أصدر تعليماته بالبحث والتحري عن الشخص المطلوب، حيث انتقل أعضاء التحريات والتواصل مع ذوي الشخص المطلوب للتأكيد على المعلومات وضبطه.

وأوضحت أنه عند مشاهدته من قبل أعضاء التحريات تم ضبطه والانتقال به إلى القسم وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى (م.ع.م) من مواليد1992 واعترف بما نُسب إليه.

ولفتت المديرية إلى أنه بالتعميم عليه اتضح هروبه من السجن وأنه مطلوب لدى جهاز الشرطة القضائية ومطلوب لدى مركز شُرطة البركة.