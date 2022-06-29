الإسعاف والطواريء: انتشال جثتين قبالة سواحل طرابلس

أخبارليبيا24- خاص

أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الدكتور أسامة علي، اليوم الأربعاء، انتشال جثتين اثنين لمهاجرين غير شرعيين قضو غرقاً قبالة طرابلس.

وأوضح علي لـ”أخبارليبيا24″ أن بلاغًا ورد من غرفة العمليات المركزية بأنه تم العثور على جثتين متحللتين لشخصين مجهولين الهوية.

وأضاف الناطق باسم الجهاز أنه يُرجح بأن تكون الجثتين لمهاجرين غير نظاميين قد غرقوا في البحر.

وأفاد علي، أن الجثة الأولى تم انتشالها بالقرب من الفنار بطريق الشط “تاجوراء” والأخرى بمنطقة غوط الرمان.

وأشار الناطق إلى أن عملية الانتشال كانت من قبل فريق الإنقاذ والإسعاف التابع لجهاز الإسعاف والطوارئ (فرع تاجوراء) وبمساعدة وحضور الجهات المختصة.

ولفت علي إلى أنه تم نقل الجثتين إلى المستشفى وسيتم اتخاذ الإجرءات اللازمة حيالهما وسيتم دفنهم بعد الانتهاء من الإجراءات.