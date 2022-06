إلغاء البطاقات الصفراء للاعبي الفرق المتأهلة لسداسي التتويج

قررت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم إلغاء البطاقات الصفراء التي لا تتعدى بطاقتين للاعبي الفرق المتأهلة لمرحلة التتويج من الدوري الممتاز، و أوضحت اللجنة أنه لا تلغى عقوبات الإيقاف بحق اللاعبين المتحصلين على ثلاث بطاقات صفراء للفرق سواء في مرحلة التتويج أو مرحلة تفادي الهبوط، ونوهت اللجنة إلى أن مشاركة أي لاعب لم يكمل عقوبة الإيقاف تعد مخالفة للوائح المعمول بها في الاتحاد الليبي لكرة القدم.

