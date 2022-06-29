أعضاء مجلس الدولة الداعمين للتوافق يرفضون تدخل نورلاند في آلية إجرا الانتخابات

أخبارليبيا24

أعلن أعضاء مجلس الدولة الداعمين للتوافق رفضهم تصريحات السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند التدخـل بشأن كيفية وآلية إجراء الانتخابات.

وشدد أعضاء المجلس الدولة في بيان لهم على جميع الهيئات الدبلوماسية، ضرورة الالتزام بالأعراف والقوانين المنظمة للعمل الدبلوماسي بليبيا.

كما أكدوا رفضهم رهن موارد ليبيا لأي دولة أجنبية بأي شكل من الأشكال بما في ذلك الآلية الغامضة التي يتحدث بها البعض عـن إدارة العوائد المالية.

واعتبر الأعضاء تلك الآلية بأنها مساس بالسيادة الليبية، محذرين المؤسسات المالية السيادية المتواطئة في هذا الشأن من أي خطوة تفضي إلى ارتهان موارد الدولة تحت أي مسمى.

وجدد أعضا مجلس الدولة، تأكيدهم على تمسكهم بالمسار التوافقي الذي توصل إليه الليبيين عبر مؤسساتهم الشرعية من اختيار الحكومة الليبية.

وأكدوا أن الحكومة الليبية هي الوحيدة المناط بها إدارة الموارد المالية وفق الميزانية المعتمدة من مجلس النواب، مطالبين المجتمع الدولي احترام إرادة الليبيين.

وقال السفير الأمريكي في ليبيا، الثلاثاء، إنه قد يكون من الممكن إجراء انتخابات وطنية في ظل وجود حكومتي الدبيبة وباشاغا، وإن آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة مؤقتة.

وقال ريشارد نورلاند، بحسب رويترز، إنه بينما كان متفائلا بأن محادثات جنيف هذا الأسبوع يمكن أن تنهي المأزق، هناك طرق للمضي قدما بدون حكومة ليبية واحدة.

وأضاف، “يمكن للفصائل التي هيمنت على أجزاء مختلفة من البلاد أن تقود تلك المناطق بشكل منفصل نحو انتخابات وطنية”.