أعلن النادي الأهلي بنغازي تعاقده مع المدرب التونسي ” فوزي البنزرتي” من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم في مرحلة التتويج من الدوري الممتاز.

البنزرتي سيحل بديلا للمدرب الكرواتي ” غاسانين” الذي غادر الفريق بعد تأخر إقامة مباريات الدور السداسي لمرحلة التتويج من الدوري الممتاز، فريق الأهلي بنغازي تأهل الأول على المجموعة الأولى ووضعته القرعة في مواجهة بطل النسخة الماضية فريق الاتحاد في الثالث عشر من شهر يوليو المقبل.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post البنزرتي يقود الأهلي بنغازي في مرحلة التتويج من الدوري الممتاز appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار