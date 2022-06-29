شمبش: عقيلة والمشري توافقا على شروط الترشح للرئاسة ونظام الحكم

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رمضان شمبش، أن عقيلة والمشري، توافقا على شروط الترشح لرئاسة الدولة ونظام الحكم بالدولة.

جاء هذا التصريح بشأن أبرز ما تم التوافق عليه حتى اللحظة، بين كل من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الإخواني، خالد المشري في جنيف.

ولفت رئيس “تشريعية النواب”، وفق تصريحات له، أن نتائج لقاء عقيلة والمشري، ستعرض على مجلسي النواب والدولة للتصويت عليها.

ويذكر أن وليامز، قالت بخصوص اجتماع جنيف بين عقيلة صالح والإخواني خالد المشري، أنه مخصص لمناقشة التدابير الانتقالية التي تشمل المواعيد والطرائق والمراحل الأساسية، لضمان مسار واضح لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.